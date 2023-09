Zelensky pede na ONU fim do direito de veto da Rússia

"A maior parte do mundo reconhece a verdade sobre esta guerra", disse Zelensky. "É uma agressão criminosa e não provocada da Rússia contra nossa nação com o objetivo de se apoderar do território e dos recursos da Ucrânia".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, enfrentou a Rússia nesta quarta-feira (20) no Conselho de Segurança da ONU, onde pediu o fim do direito de veto de Moscou, antes de se reunir com o colega brasileiro.

Blinken, que havia se reunido com Lavrov antes da guerra para adverti-lo contra uma invasão, evitou se encontrar com ele desde então. Os dois tampouco têm previsto se reunir em Nova York.

O embaixador russo para a ONU, Vasily Nebenzya, que pediu a palavra reiteradas vezes, disse a Rama que deixar Zelensky, um ex-comediante, falar primeiro poderia "minar a autoridade do Conselho de Segurança" e torná-lo "um monólogo unipessoal". Rama respondeu ao enviado russo: "Há uma solução: o senhor interrompe a guerra e o presidente Zelensky não tomará a palavra."

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que abriu a sessão, fez uma dura crítica à Rússia. "A invasão russa da Ucrânia, em clara violação à Carta das Nações Unidas e do direito internacional, está agravando as tensões e as divisões geopolíticas, ameaçando a estabilidade regional, aumentando a ameaça nuclear e criando profundas fissuras em nosso mundo cada vez mais multipolar", disse Guterres.

Putin, que não costuma comparecer à ONU, tampouco foi este ano. Além de enfrentar uma ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional, ele tem evitado participar de reuniões de alto nível, onde os ocidentais tentam isolá-lo.

Alguns países em desenvolvimento criticaram a atenção dispensada à Ucrânia, que, somente dos Estados Unidos, recebeu 43 bilhões de dólares (208 bilhões de reais) em ajuda militar.

Zelensky também se reuniu com o presidente brasileiro. "Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países", publicou Lula em sua conta no X, antigo Twitter.

Na Assembleia Geral, o presidente brasileiro havia pedido ontem um diálogo para resolver o conflito ucraniano. "Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo", declarou, depois de ter acusado Zelensky, no ano passado, de ser "tão responsável quanto Putin" pela guerra e de ter se negado, já como presidente, a fornecer armas para a Ucrânia.

Lula suavizou posteriormente seu discurso e se ofereceu para mediar o conflito.

sct/af/dga/mvv/tt-lb/rpr