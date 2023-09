Wall Street fecha em queda, puxada por postura ofensiva do Fed

A bolsa de Nova York fechou em queda, após a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano), nesta quarta-feira (20), de manter estáveis suas taxas básicas de juros, mas prevendo um novo aumento antes do fim do ano.

Consequentemente, o Dow Jones recuou 0,22%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 1,53% e o índice S&P 500 perdeu 0,94%.

O Fed manteve inalteradas suas taxas básicas de juros, conforme a expectativa dos mercados, em uma faixa de 5,25% a 5,50%, seu nível mais alto em 22 anos, mas antecipou uma nova alta ainda este ano.