Vídeo mostra momento em que raio atinge praia do México e deixa dois mortos

Caso ocorreu no estado de Michoacán. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Autoridades locais vão investigar a tragédia

Duas pessoas morreram após serem atingidas por um raio na praia de Maruata, no México, na última sexta-feira, 15. A mulher morreu no local enquanto o homem foi levado para um hospital da região, mas não resistiu. O incidente foi registrado por um turista que estava no local.



Uma terceira pessoa, que também ficou ferida, recebeu atendimento médico e foi liberada logo depois.

Agentes da Procuradoria-Geral de Michoacán informaram que irão investigar o caso.