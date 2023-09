Venezuela faz operação para retomar controle de prisão comandada pelo crime

Com esta operação, o centro penitenciário Tocorón (Aragua, norte) "passará por um processo de reestruturação e será desocupado por completo", assinalou Caracas em um comunicado.

Mais de 11.000 militares e policiais da Venezuela tomaram, na madrugada desta quarta-feira (20), a prisão de Tocorón, centro de operações do grupo Trem de Aragua, que opera em diversos países da América Latina.

Durante a ação, as autoridades informaram que um centro de "conspiração e crime" da rede criminosa internacional Trem de Aragua foi desmantelado.

A penitenciária, onde foram construídos um campo de beisebol, um zoológico, uma piscina e até uma discoteca de luxo, além de uma espécie de cidadela, era controlada com total impunidade por esta organização criminosa.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram a presença de mulheres e crianças no interior da prisão.

O governo também anunciou em nota a execução de uma "segunda fase" da operação para "busca e captura" de "delinquentes fugitivos", sem detalhar o número de presos que escaparam durante a operação das forças de segurança.

Segundo uma investigação da jornalista especializada no Trem de Aragua, Roanna Rísquez, o grupo conta com 5.000 integrantes na América do Sul.

Em entrevista à AFP, a jornalista assinalou que a operação foi realizada por pressão de países como Colômbia, Chile e Peru, "que denunciaram a presença de um grupo armado como o Trem de Aragua operando em seus territórios de maneira impune".