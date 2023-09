Separatistas de Nagorno-Karabakh afirmam que entregarão armas

Os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh anunciaram que entregarão as armas nesta quarta-feira como parte de um cessar-fogo e começarão a negociar na quinta-feira (21) a reintegração da região em disputa ao Azerbaijão, após um acordo alcançado com a mediação das forças de paz russas.

"Alcançamos um acordo sobre a retirada das unidades e militares restantes das Forças Armadas armênia (...) e sobre a dissolução e desarmamento completo das formações armadas do Exército de Defesa de Nagorno-Karabakh", afirmou a presidência separatista, que também anunciou que as primeiras conversações sobre a "reintegração" do território ao Azerbaijão acontecerão na quinta-feira na cidade azerbaijana de Yevlakh.