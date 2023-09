Polônia não fornecerá mais armas à Ucrânia, diz premiê

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, afirmou, nesta quarta-feira (20), que seu país não fornecerá mais armas para a Ucrânia, após o governo convocar "com urgência" o embaixador ucraniano para protestar contra as declarações do presidente Volodimir Zelensky na ONU.

"Não estamos fornecendo nenhum armamento para a Ucrânia, pois agora estamos armando a Polônia com as armas mais modernas", respondeu Morawiecki a uma pergunta de um jornalista sobre se a Polônia apoiaria a Ucrânia militar e humanitariamente apesar do conflito relacionado aos cereais.

O primeiro-ministro não revelou em que momento a Polônia, uma dos principais fornecedoras de armas da Ucrânia, deixou de fornecê-las, nem se isso estaria vinculado ao conflito sobre os cereais.