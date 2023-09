Petróleo cai com realização de lucros e temores sobre demanda

Os preços do petróleo perderam terreno, nesta quarta-feira (20), devido à realização de lucros e à decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de manter suas taxas de juros em um patamar elevado, uma medida que se contrapõe à demanda.

Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em novembro, caiu 0,85%, para 93,53 dólares.

Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano, para entrega em outubro, cedeu 1,00%, para 90,28 dólares em Nova York.