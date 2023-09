=== ONU UCRÂNIA RÚSSIA ===

NAÇÕES UNIDAS:

Zelensky diz no Conselho de Segurança que invasão russa é 'criminosa'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou perante o Conselho de Segurança, nesta quarta-feira (20), que a invasão russa ao seu país é "criminosa" e disse que Moscou deveria ser destituída de seu poder de veto no poderoso órgão da ONU.

=== ARMÊNIA AZERBAIJÃO CONFLITO ===

BAKU:

Separatistas de Nagorno-Karabakh aceitam entregar armas e negociar com Azerbaijão

Os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh anunciaram, nesta quarta-feira, que entregarão as armas e começarão a negociar na quinta-feira a reintegração do território ao Azerbaijão, após uma ofensiva relâmpago de Baku que deixou mais de 30 mortos.

BAKU:

Ilham Aliyev, o presidente autocrático determinado a reunificar o Azerbaijão

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, herdou o poder do seu pai e, assim como ele, pretende reunificar o seu país e recuperar a região separatista de Nagorno-Karabakh - uma meta que está prestes a alcançar.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NAÇÕES UNIDAS:

Tratado de proteção do alto-mar deve começar a receber assinaturas

Com a presença de delegações de todo o mundo em Nova York para participar na Assembleia Geral da ONU, dezenas de países devem começar a assinar nesta quarta-feira (20) o tratado de proteção do alto-mar, que tem o objetivo de salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta.

NAÇÕES UNIDAS:

Crise do clima 'abriu as portas do inferno', afirma secretário-geral da ONU

A crise climática provocada pela atividade humana "abriu as portas do inferno", afirmou nesta quarta-feira (20) o secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura da Cúpula da Ambição Climática, da qual estão ausentes Estados Unidos e China, os dois países mais poluentes do planeta.

BUENOS AIRES, Colômbia:

Atentado em delegacia deixa dois mortos na Colômbia

Ao menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas nesta quarta-feira (20) em um atentado com carro-bomba contra uma delegacia no sudoeste da Colômbia, em meio às negociações de paz entre o governo e grupos armados.

GENEBRA:

ONU: Venezuela reforça 'ataques ao espaço cívico e democrático'

O governo da Venezuela intensificou os "ataques ao espaço cívico e democrático" para "silenciar a oposição, ou crítica", ao Executivo de Nicolás Maduro, disse uma missão da ONU em um relatório divulgado nesta quarta-feira (20).

SÃO PAULO:

Onda de construções de arranha-céus invade São Paulo

"Não tirem nosso sol": os dizeres da faixa que Rosanne Brancatelli colocou na entrada de sua rua é um grito de resistência contra as construções de arranha-céus que se multiplicam em seu bairro, no coração de São Paulo.

(Brasil Trabalho Economia, a ser transmitida)

EL CALLAO, Venezuela:

Crianças deixam livros de lado para extrair ouro em minas na Venezuela

Martín, uma criança de 10 anos que não sabe ler, escava com rapidez, ao lado de seus primos de 9 e 11 anos, uma mina a céu aberto em El Callao, uma cidade venezuelana ensurdecida pelo som dos moinhos que esmagam pedras em busca de ouro.

-- EUROPA

PARIS:

França estende tapete vermelho para Charles III em sua primeira visita como rei

O rei britânico Charles III começou nesta quarta-feira (20) sua primeira visita oficial à França como monarca, uma viagem de três dias que busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após o Brexit.

PARIS:

Versalhes, a joia real da França para a diplomacia

O Palácio de Versalhes, sede da monarquia na França antes da Revolução de 1789, foi o cenário escolhido para receber o rei britânico Charles III, como já foi feito com outros líderes no passado, da China ao México, passando pela Rússia.

BRUXELAS:

Comissão Europeia propõe estender por 10 anos autorização do uso do glifosato na UE

A Comissão Europeia propôs, nesta quarta-feira, aos Estados-membros da UE renovar por dez anos a autorização do glifosato no bloco, após o relatório do regulador, segundo o qual o nível de risco não justifica proibir este polêmico herbicida.

Por Julien GIRAULT

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã aumenta pressão contra mulheres que se negam a usar o véu

O Parlamento do Irã aumentou a pressão sobre as mulheres que se recusam a usar o véu na República Islâmica, ao aprovar nesta quarta-feira (20) um projeto de lei que aumenta as sanções, que podem chegar a penas de prisão.

-- ÁSIA

JINGDEZHEN:

Jovens chineses buscam novos modos de vida longe do estresse ocupacional

"Agora não tenho pressão", diz He Yun, uma ilustradora de 28 anos que se mudou para Jingdezhen, no leste da China, em busca de uma vida mais tranquila e com um sentido diferente, longe do estresse do dia a dia de trabalho nas grandes cidades.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

EUA e Brasil lançam iniciativa global de defesa do trabalho digno

Os presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden apresentam nesta quarta-feira (20) uma iniciativa global de defesa do trabalho digno, em um momento de greves nos Estados Unidos e de ótima relação entre o Brasil e a China, grande rival de Washington.

WASHINGTON:

Fed anuncia decisão sobre taxas de juros

O Federal Reserve americano anunciará, nesta quarta-feira, se mantém estáveis sua taxa diretriz, como espera o mercado, ou se opta pela mudança, uma alternativa que pode deixar aberta para o final de 2023.

BRASÍLIA:

Copom anunciará novo corte na Selic, antecipa mercado

O Banco Central do Brasil (BCB) voltará a reduzir sua taxa básica de juros nesta quarta-feira, segundo consenso do mercado.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ESTRASBURGO:

Jovens portugueses levam 32 países a tribunal por inação climática

Seis jovens portugueses levarão 32 Estados ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) por sua inação diante do aquecimento global, um caso que pode criar precedentes na questão da justiça climática.

LISBOA:

Ansiedade climática leva seis jovens portugueses a processar 32 Estados

Ver sua casa "coberta de cinzas" após um incêndio florestal mortal foi um gatilho para a portuguesa Claudia Agostinho, que, junto com outros cinco jovens compatriotas, levou 32 Estados à Justiça europeia por sua inação ante a mudança climática.

NAÇÕES UNIDAS:

Tribunais, ferramentas-chave na luta climática

As ações legais contra a inação climática de governos ou as práticas contaminantes das empresas dispararam nos últimos anos, conseguindo às vezes influir nas políticas climáticas.

Por Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS

=== ESPORTE ===

MARSELHA:

Após reunião tensa e ameaças de torcedores, técnico Marcelino deixa Olympique de Marselha

O técnico espanhol Marcelino García Toral "não continuará a sua missão" como treinador do Olympique de Marselha, anunciou o clube da Ligue 1 em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (20), que cita uma reunião tensa com torcedores na última segunda-feira.

-- FUTEBOL

Acompanhamento da Liga dos Campeões

