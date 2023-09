Mauro Vieira vai encontrar Sergei Lavrov, ministro russo, nesta 5ª-feira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai se encontrar com a sua contraparte russa, Sergei Lavrov, às margens da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O encontro entre Vieira e Lavrov está previsto para acontecer amanhã, dia 21, às 17 horas no horário local (uma hora atrás do Brasil). O local do encontro não foi divulgado pelo Itamaraty.

Vieira disse, há pouco, em conversa com jornalistas, que se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiver possibilidade, ele irá encontrar também, futuramente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como se reuniu hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pela primeira vez.

"O presidente Lula deixou muito claro que está aberto a discutir, a conversar com quem quer que seja, com vistas a promover o entendimento entre as duas partes, de forma que se possa começar alguma conversa direta, com o apoio de outros países, para se buscar um caminho para a paz", afirmou o ministro brasileiro a jornalistas.