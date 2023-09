Jovens portugueses levam 32 países a tribunal por inação climática

Seis jovens portugueses levarão 32 Estados ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) por sua inação diante do aquecimento global, um caso que pode criar precedentes na questão da justiça climática.

Com 32 Estados no banco dos réus, o processo é de grande importância para a jurisdição europeia. "É um caso único" no que ser refere "ao número de Estados" acusados, disse uma fonte do TEDH.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O julgamento começará no dia 27 de setembro na sede da corte, em Estrasburgo (leste da França).