Ilham Aliyev, o presidente autocrático determinado a reunificar o Azerbaijão

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, herdou o poder do seu pai e, assim como ele, pretende reunificar o seu país e recuperar a região separatista de Nagorno-Karabakh - uma meta que está prestes a alcançar. Filho e sucessor do Presidente Heydar Aliyev - ex-oficial da KGB e líder comunista que governou o país do Cáucaso quase ininterruptamente de 1969 a 2003 -, o líder azerbaijano está perto de recuperar o enclave, que está há mais de 30 anos de seu controle. Uma primeira guerra perdida na década de 1990 e uma segunda vencida em 2020 não garantiram ao Azerbaijão a retomada deste território, povoado majoritariamente por armênios.

No entanto, uma ofensiva relâmpago de 24 horas, entre terça (19) e quarta-feira (20), conseguiu dobrar os separatistas, que negociarão a partir de quinta-feira (21) a reintegração ao Azerbaijão. Isso significa uma consagração para este homem de 61 anos, que está no poder há 20 anos e que já utilizou os lucros do petróleo para fortalecer o seu exército, construir uma aliança com a Turquia, instalar um regime que não tolera qualquer oposição e, segundo seus oponentes, enriquecer seu clã. O líder azerbaijano se esforçou para manter relações cordiais com a Rússia e o Ocidente. Mas foi com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que lhe vendeu armas e deu todo o apoio político para derrotar a Armênia - país aliado dos separatistas e inimigo histórico de Ancara e do Azerbaijão. Aliyev é fluente em inglês, francês e russo. Ele se formou no prestigiado Instituto de Relações Internacionais de Moscou e chegou a dar aulas na instituição.

Acusado de corrupção, nepotismo e ambições dinásticas, o rumor é que este pai de duas meninas e um menino vê seu filho Heydar como um potencial sucessor. O presidente nomeou sua esposa Mehriba Aliyeva, oftalmologista da poderosa família Pashayev, como a primeira vice-presidente. O domínio da família Aliyev sobre o Azerbaijão vem muito antes da queda da URSS, em 1991, e da independência do país.

A ascenção de Heydar Aliyev aconteceu durante a hierarquia da KGB, quando se tornou líder local antes de se tornar líder do Partido Comunista do Azerbaijão, de 1969 a 1982. Ingressou, então, no Politburo - comitê executivo da URSS. Ele fez manobras para recuperar as rédeas do país em 1991, dois anos após sua independência. Quando Heydar Aliyev morreu, em 2003, muitos especialistas consideraram que o seu filho, um jovem que adorava jogos de azar e cassinos, não estava preparado para suceder ao pai.