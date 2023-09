França estende tapete vermelho para Charles III em sua 1ª visita como rei

A movimentada agenda original em Paris e Bordeaux (sudoeste) permaneceu quase sem alterações, com um jantar de Estado nesta quarta-feira no Palácio de Versalhes, ao sudoeste da capital, como momento mais esperado.

Após aterrissar em Paris por volta de 14h locais (9h de Brasília), o monarca e sua esposa, Camilla, seguiram para o Arco do Triunfo.

Sob um céu azul, Macron e sua esposa, Brigitte, deram as boas-vindas aos monarcas em frente ao monumento com apertos de mãos e trocas de beijos entre Camilla e Brigitte, antes do início de uma cerimônia diante do túmulo do soldado desconhecido.

Os chefes de Estado saudaram alguns convidados, embora o esquema de segurança tenha impedido a aproximação do público.

"Pensávamos que poderíamos nos aproximar um pouco mais", afirmou, com decepção, Apolline Pilorget, que foi ao local com sua filha de nove anos para ver os monarcas.

No final do primeiro dia, o presidente e sua esposa oferecerão um suntuoso jantar de Estado no Palácio de Versalhes, símbolo da realeza francesa e da sangrenta revolução republicana de 1789.