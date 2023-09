Filho de Ali Bongo é preso no Gabão por 'corrupção'

Três semanas depois do golpe de Estado que derrubou o presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, um dos seus filhos e várias pessoas próximas do gabinete do chefe de Estado deposto foram acusados e presos por "corrupção".

O promotor de Libreville, André Patrick Roponat, informou à AFP nesta quarta-feira (20) que Nuredin Bongo Valentin, filho mais velho de Ali Bongo, assim como Jessye Ella Ekogha, ex-porta-voz presidencial, e quatro outras pessoas foram "acusadas na terça-feira e detidas".

No dia 30 de agosto, menos de uma hora depois do anúncio da reeleição de Ali Bongo - no poder desde 2009 e acusado de fraudes em massa -, os militares, liderados pelo general Brice Oligui Nguema, depuseram-no, acusando seu regime de "desvios maciços" de fundos públicos.