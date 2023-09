EUA promete US$ 225 milhões para apoiar democracias

O governo dos Estados Unidos prometerá, nesta quarta-feira (20), US$ 225 milhões (R$ 1,09 bilhão na cotação atual) em investimentos para apoiar democracias emergentes e contrabalançar a ascensão de autocracias no mundo.

Dos US$ 225 milhões, pelo menos US$ 110 milhões (R$ 533,5 milhões na cotação atual) serão destinados a projetos do setor privado para o Nepal, que está no caminho da estabilidade desde que um acordo de paz acabou, em 2006, com uma guerra civil que deixou mais de 17 mil mortos. Os recursos sairão do Banco de Desenvolvimento dos Estados Unidos.

A ajuda também incluirá US$ 145 milhões (R$ 703,2 milhões na cotação atual) em fundos do governo americano para a criação de emprego e a gestão responsável das finanças públicas. Incluirá, ainda, subvenções, como as da Fundação Ford e da Fundação Rockefeller, que apoiarão grupos da sociedade civil, projetos de eletricidade rural e clima em países como Moldávia, Tanzânia e Zâmbia.

Blinken e Power lançaram o projeto no ano passado, após o início da guerra na Ucrânia, em meio a temores de que as democracias fossem ameaçadas por Estados autoritários como Rússia e China.

Desde então, várias democracias sofreram ataques, como o Níger, cenário de um golpe de Estado, ou o Sudão, mergulhado em uma guerra entre generais rivais.

