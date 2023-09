EUA devolvem obras de arte roubadas pelos nazistas

Autoridades de Nova York anunciaram nesta quarta-feira (20) a devolução de sete obras de arte, avaliadas em mais de 9 milhões de dólares (44 milhões de reais), à família de Fritz Grunbaum, artista judeu austríaco morto no Holocausto.

Os desenhos, todos do artista austríaco Egon Schiele, foram "entregues voluntariamente pelas instituições e propriedades que estavam em posse dos mesmos", incluindo o famoso Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), "após a apresentação de provas de que as obras foram roubadas pelos nazistas", informou o promotor do distrito de Manhattan.

A decisão representa uma vitória para os herdeiros de Grunbaum, que lutavam há anos pela devolução das obras. Grunbaum morreu no campo de concentração de Dachau (Alemanha), em 1941.