Crise climática 'abriu as portas do inferno', diz chefe da ONU

A crise climática provocada pela atividade humana "abriu as portas do inferno", declarou nesta quarta-feira (20) o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na Reunião de Cúpula da Ambição Climática, da qual não participaram os Estados Unidos e a China, os dois países que mais poluem. Secas, inundações, temperaturas sufocantes, incêndios históricos: "A humanidade abriu as portas do inferno", como mostraram "os efeitos horríveis do calor terrível", disse Guterres na reunião, cujos participantes são os melhores alunos da luta contra as mudanças climáticas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O encontro foi surpreendido pelo anúncio do Reino Unido de que recuará em seu objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

Apesar da multiplicação e intensificação dos eventos climáticos extremos, as emissões de gases do efeito estufa seguem aumentando. O futuro "não está decidido, cabe a líderes como vocês escrevê-lo", alfinetou Guterres. "Ainda podemos limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C e construir um mundo de ar limpo, empregos verdes e energia limpa e acessível para todos." Do contrário, o planeta se dirige para um aumento da temperatura de 2,8°C, alertou. Cerca de 30 delegações participaram do encontro na ONU. Entre os presentes estavam União Europeia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Canadá e África do Sul, além de muitos países que estão na vanguarda contra o impacto do aquecimento global, como Barbados, Samoa e Tuvalu. O secretário-geral também convidou o governador da Califórnia e a prefeitura de Londres. Para o presidente do Chile, Gabriel Boric, o problema são algumas multinacionais e o capital financeiro, "um setor minoritário, mas muito poderoso, da sociedade, que não se submete às regras democráticas nem aos acordos" alcançados pela comunidade internacional para reduzir as mudanças climáticas. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, apontou que a solução passa por "desligar as grandes chaminés no norte (Estados Unidos, Europa, China e Índia) e revitalizar as esponjas do sul", parar de subsidiar os combustíveis fósseis, e financiar a adaptação dos países pobres e a redução, o que "só poderá ser alcançado se reestruturarmos o sistema financeiro global".

O chanceler alemão, Olaf Scholz, prometeu 2 bilhões de euros (10 bilhões de reais) para um fundo que financie a ação climática nos países em desenvolvimento, enquanto o Brasil afirmou que conseguirá reduzir o desmatamento na Amazônia a zero até 2030.

"Talvez seja uma boa notícia que Biden não tenha um espaço na agenda para falar na cúpula", comentou Catherine Abreu, da ONG Destination Zero, apontando o dedo para os planos de expansão dos combustíveis fósseis dos Estados Unidos. "Trata-se de uma correção em relação a cúpulas anteriores, nas quais os líderes tiveram a oportunidade de tomarem para si a liderança climática no cenário internacional, enquanto perseguiam planos de expansão dos combustíveis fósseis que estão alimentando a crise climática em casa", acrescentou. A cúpula é a reunião climática mais importante nos Estados Unidos desde 2019, quando a ativista sueca Greta Thunberg disparou seu famoso "Como se atrevem!" aos líderes mundiais.