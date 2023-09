Comunicado do Business Wire :Yubico

Yubico, fornecedora líder de chaves de segurança de autenticação de hardware, anunciou hoje que agora é negociada sob o símbolo YUBICO na Nasdaq First North Growth Market em Estocolmo (Suécia). A Yubico anunciou sua intenção de abrir o capital em 19 de abril de 2023, por meio de uma fusão com a holding sueca ACQ Bure. A fusão aumenta os recursos da Yubico no âmbito internacional e abre a possibilidade de proteger mais organizações e consumidores contra uma gama cada vez maior de ameaças cibernéticas, incluindo esquemas de phishing alimentados por IA e ataques de ransomware. Esses ataques não só resultam em perdas anuais de bilhões de dólares para as empresas, como também ameaçam o funcionamento seguro de infraestruturas e serviços cruciais, desde agências governamentais a instituições financeiras, fábricas, organizações de saúde e de direitos humanos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Hoje é um dia importante para a Yubico e nossos clientes e parcerias mundiais", disse Mattias Danielsson, CEO da empresa. "Somos pioneiros na autenticação moderna baseada em hardware, liderando e estabelecendo padrões de segurança cibernética nos últimos 16 anos. Como uma empresa de capital aberto, queremos aproveitar isso na próxima etapa de crescimento, criando ainda mais valor para nossos clientes e acionistas e convidando mais gente para participar da nossa jornada."

As soluções exclusivas da Yubico permitem que as organizações resolvam a origem de 90% dos ataques cibernéticos: phishing e roubo de credenciais de login. Sua série principal, YubiKey, oferece autenticação multifator (MFA) resistente a phishing, com base em protocolos de autenticação modernos, entre eles o FIDO2 sem senha (chaves de acesso) e o cartão inteligente PIV. As chaves de segurança física funcionam perfeitamente com a infraestrutura legada e/ou moderna de uma organização. Os serviços empresariais da Yubico oferecem menor custo e valor de entrada, flexibilidade, implementação mais rápida e distribuição perfeita de chaves de segurança, projetados para atender uma organização onde quer que ela esteja em sua trajetória de autenticação. "É um orgulho e uma honra ter desenvolvido e estabelecido um padrão ouro global para autenticação forte, e ser negociada na bolsa garante que nossa tecnologia será capaz de proteger melhor milhões de pessoa no mundo inteiro", afirmou Stina Ehrensvärd, cofundadora e evangelista-chefe da Yubico. "Esse caminho nos permite continuar inovando e investindo em nossa tecnologia para atender à demanda cada vez maior por autenticação sólida e sem atrito." Para mais informações sobre este anúncio, consulte o blog da Yubico e acesse nosso site de Relações com investidores. Sobre a Yubico A Yubico (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: YUBICO), inventora do YubiKey, oferece o padrão ouro para autenticação multifator (MFA) resistente a phishing, capaz de impedir a aquisição de contas e facilitar/disponibilizar um login seguro para todo mundo. Desde sua fundação, em 2007, a empresa é líder no estabelecimento de normais globais para o acesso seguro a computadores, dispositivos móveis, servidores, navegadores e contas de internet. A Yubico é a criadora e principal colaboradora dos padrões de autenticação aberta FIDO2, WebAuthn e FIDO Universal 2nd Factor (U2F) e é pioneira no fornecimento de segurança moderna de autenticação de chave de acesso baseada em hardware em escala para clientes em mais de 160 países. As soluções da Yubico permitem logins sem senha usando a forma mais segura de tecnologia de senha. O YubiKey funciona de forma imediata em centenas de aplicativos e serviços para consumidores e empresas, oferecendo segurança forte com uma experiência rápida e simples.

Como parte de sua missão de tornar a internet um ambiente mais seguro, a Yubico doa YubiKeys para organizações que ajudam pessoas em situação de risco por meio da iniciativa filantrópica "Secure it Forward". A empresa tem sede em Estocolmo (Suécia) e em Santa Clara (EUA). Para mais informações sobre a Yubico, acesse www.yubico.com. Declarações prospectivas Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas são declarações que não são fatos históricos e podem ser identificadas por palavras como "acreditar", "esperar", "antecipar", "pretender", "estimar", "irá", "pode", "continuar", "deveria" e expressões semelhantes. As declarações prospectivas contidas neste comunicado se baseiam em diversas suposições, muitas das quais são baseadas, por sua vez, em suposições adicionais. Embora a Yubico acredite na razoabilidade destas suposições quando foram feitas, elas estão inerentemente sujeitas a riscos significativos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores importantes que são difíceis ou impossíveis de prever e estão fora do seu controle. Tais riscos, incertezas, contingências e outros fatores importantes podem fazer com que os eventos reais difiram materialmente das expectativas expressas ou implícitas neste comunicado por meio de tais declarações prospectivas. Os resultados reais das operações da Yubico, incluindo a condição financeira e a liquidez da Yubico e o desenvolvimento do setor em que a Yubico opera, podem diferir materialmente e ser mais negativos do que os feitos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Os fatores, incluindo riscos e incertezas que podem causar essas diferenças, englobam, entre outros, riscos associados à implementação da estratégia da Yubico, riscos e incertezas associados à capacidade da Yubico de desenvolver novos serviços e melhorar os serviços existentes, o impacto da concorrência, mudanças nas condições gerais da economia e da indústria, bem como fatores legislativos, regulatórios e políticos. As informações, opiniões e declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa se referem apenas à data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Yubico não assume nenhuma obrigação de revisar, atualizar, confirmar ou divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos que ocorram ou circunstâncias que surjam em relação ao conteúdo desta comunicação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230919831424/pt/