Comunicado do Business Wire :Truecaller

O Truecaller anunciou hoje uma reformulação da marca corporativa e o lançamento de um novo ícone de aplicativo que será instantaneamente reconhecível na Google Play Store e na Apple App Store. O momento da nova identidade da marca está alinhado com uma transformação importante que está ocorrendo no espaço digital. No centro desta reformulação da marca está o renovado senso de propósito, energia e entusiasmo do Truecaller.

Sobre o anúncio, Alan Mamedi, cofundador e CEO do Truecaller, comentou o seguinte: "Estamos entusiasmados em revelar nossa nova identidade de marca e logotipo. Isso significa nosso compromisso contínuo com nossos usuários e nosso foco em evoluir e melhorar constantemente, todos os dias".

"Nossa missão, proteger a comunicação para todos, é o que nos orienta no desenvolvimento de novas soluções antifraude, como o Search Context, e melhorias de engenharia para incrementar a privacidade do usuário",acrescentou.

Como parte dessa identidade atualizada, os usuários do Truecaller também obtêm um novo e poderoso recurso antifraude chamado Search Context, como parte do motor Truecaller AI Identity. Ao consultar os resultados da pesquisa de qualquer número, os usuários do Truecaller serão notificados instantaneamente se o nome do número tiver sido alterado recentemente ou estiver sendo modificado com frequência. O aplicativo também classifica a mensagem contextual em três categorias de cores: azul, para uma mudança neutra; amarelo, que pode ser potencialmente suspeito se o nome tiver sido alterado mais de três vezes nos últimos sete dias; e vermelho, que mostra várias mudanças de nome e frequentes que são altamente indicativas de atividades fraudulentas e golpistas. Essa mensagem será mostrada a todos os usuários do Truecaller em todos os resultados de pesquisa no Android, iPhone e no site do Truecaller.

A nova identidade de marca é orquestrada pela consultoria líder mundial de marcas, Interbrand, e será lançada no mundo inteiro nas próximas semanas. Para ver o novo ícone do aplicativo e as alterações, os usuários precisam atualizar para a versão 13.34 ou mais recente do aplicativo no Android e para a versão 12.58 ou mais recente no iOS. Leia mais em nosso blog e baixe os materiais de imprensa.

Sobre o Truecaller

Permitimos conversas seguras e pertinentes entre as pessoas e tornamos eficiente a conexão das empresas com os consumidores. A fraude e a comunicação indesejada são endêmicas nas economias digitais, principalmente nos mercados emergentes. Temos a missão de criar confiança na comunicação. O Truecaller é uma parte essencial da comunicação diária para mais de 356 milhões de usuários ativos, com mais de 1 bilhão de downloads desde seu lançamento e perto de 50 bilhões de chamadas indesejadas identificadas e bloqueadas em 2021. Com sede em Estocolmo (Suécia) desde 2009, somos uma empresa empreendedora liderada por cofundadores e com uma equipa de gestão altamente experiente. O Truecaller está listado na Nasdaq Estocolmo desde outubro de 2021. Para mais informações, acesse truecaller.com.