Comunicado do Business Wire :Gravity Co., Ltd

Gravity (NASDAQ: GRVY), uma empresa global de jogos, lançou sua versão de acesso antecipado de Wetory, um novo jogo roguelike, no Steam e Stove Indie ao meio-dia do dia 20.

Wetory, um jogo roguelike, é uma jornada para recuperar as cores roubadas do vilão. A árvore de habilidades que consiste em diferentes características por cor, controle de jogo simples e estratégias sólidas aumentam a diversão do jogo.

Reconhecido por sua originalidade e exclusividade, Wetory foi selecionado entre os 10 melhores jogos indie da Gamescom em 2022 e como finalista na categoria global de jogos indie no Tokyo Game Show 2022. Além disso, está chamando a atenção do mundo todo ao vencer o prêmio de popularidade no BIGS (Banggusuk Indie Game Show) por dois anos consecutivos.

Na versão de acesso antecipado do Wetory, todas as fases do jogo podem ser jogadas e a conveniência do usuário foi melhorada com um total de 17 idiomas disponíveis, incluindo coreano e inglês. Além disso, a Gravity planeja fornecer aos usuários uma experiência de jogo abrangente por meio de melhorias do sistema e atualizações adicionais de itens antes do lançamento do jogo.

O gerente da equipe de negócios da Gravity, Yoo Jun, afirmou: "Wetory é um título original com uma identidade forte. Os usuários vão gostar de jogá-lo, com sua singularidade que se destaca dos demais jogos. Recomenda-se aos usuários que experimentem a versão de acesso antecipado antes do lançamento do jogo oficial, pois ela oferece a maioria dos sistemas de jogo. Pedimos o interesse contínuo dos usuários agora que o jogo oficial está programado para ser lançado em outubro".

Detalhes sobre o acesso antecipado do Wetory podem ser encontrados no Wetory Official no Steam e no Stove Indie. Consultas para publicação de jogos são recebidas por e-mail ([email protected]).

Wetory Official no Steam:https://store.steampowered.com/app/2054220/Wetory/ Wetory Official no Stove Indie:https://indie.onstove.com/ko/games/1831