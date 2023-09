Comunicado do Business Wire :FEELM

A Aroma King, marca líder de vaporização na Polônia, apresentou seu mais recente produto descartável: o Cosmic Max, ampliando ainda mais sua presença na Europa. Fundada em 2020, a Aroma King já deixou sua marca no cenário europeu de cigarros eletrônicos. Seu produto, o Cosmic Max, ganhou força nos mercados da Europa, incluindo Espanha, França, Bélgica e Áustria. O outro produto principal da marca, o Cosmic Box, está prestes a ser lançado na Alemanha, Espanha e Itália. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O inovador Cosmic Max integra o FEELM Max, a primeira solução do mundo de cápsula descartável de bobina de cerâmica. Ele se distingue por fornecer mais de 800 baforadas com 2 ml de e-líquido - enquanto a maioria dos produtos descartáveis no mercado oferecem apenas até 600 baforadas -, criando assim um novo padrão da indústria nas regiões de TPD. Este desenvolvimento tecnológico apresenta uma alternativa superior a muitos dispositivos descartáveis que são apoiados pela tecnologia de bobinas de algodão.

Com um aumento de 30% no número de baforadas com 2 ml de e-líquido, em comparação com seus concorrentes, o Cosmic Max estabelece uma nova referência no setor. Outra vantagem da bobina de cerâmica é que ela oferece uma taxa de consistência de sabor superior a 95%. Esses recursos, combinados com o depósito transparente de e-líquido exclusivo do dispositivo, não apenas reduzem as preocupações relacionadas ao e-líquido, mas também melhoram seu apelo visual. Como reflexo de seu impacto na indústria, a Aroma King recebeu o título de "Líder da Indústria" no Vapouround Awards de 2023. Elaborado com um design cilíndrico elegante, o Cosmic Max seduz com uma variedade de 15 sabores distintos, oferecendo uma riqueza de opções ao mercado europeu. O feedback dos consumidores tem sido extremamente positivo, destacando frequentemente sua "suavidade", "consistência" e "alto nível de reprodução de sabor". Além disso, o tão aguardado Cosmic Box, com uma caixa especial, deverá chegar aos mercados de Alemanha, Espanha e Itália nos próximos meses. Sobre a Aroma King A AROMA KING foi fundada em 2020 e é mais reconhecida por seus dispositivos descartáveis de vaporização, que foram elaborados com carinho para adultos que desejam vaporizar de maneira mais inteligente. À medida que mais adultos descobrem que os dispositivos descartáveis proporcionam uma experiência de vaporização agradável, queremos apresentar um cigarro eletrônico saboroso, prático, fácil de usar e econômico, inigualável entre a concorrência. Sobre a FEELM

Como principal marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Com base na principal tecnologia de aquecimento por bobina de cerâmica do mundo, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, proporcionando a melhor sensação e experiência de vaporização premium. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

