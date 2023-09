Comunicado do Business Wire :Ecolab Inc.

Ecolab, líder mundial em sustentabilidade que oferece soluções e serviços de água, anunciou hoje as conclusões do seu primeiro Ecolab Watermark? Study. A pesquisa global com consumidores examinou o estado da gestão da água a partir da importância, utilização, relação com o clima e responsabilidade da água entre as principais populações de consumidores do mundo. Até 2030, o planeta deverá enfrentar um déficit de água de 56%, de acordo com o World Resources Institute e 1,6 bilhão de pessoas carecerão de água potável gerida de forma segura, de acordo com as Nações Unidas. Em meio a essa crise hídrica urgente, a Ecolab desenvolveu o Ecolab Watermark Study - para identificar tendências, ajudar a educar e gerar ações entre as partes interessadas do setor, especificamente aquelas na Ásia-Pacífico, China, Europa, Índia/Oriente Médio/África (IMEA), América Latina e Estados Unidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre suas descobertas, o Ecolab Watermark Study revelou diversas tendências críticas relacionadas à água:

-- O acesso à água limpa e segura é uma preocupação primordial para os consumidores em todas as regiões. A América Latina (92%), a China (85%) e os EUA (81%) têm a maior percentagem de consumidores preocupados com o acesso à água limpa e segura, em comparação com outras questões relacionadas com o clima, como a poluição ou a mudança climática. -- Os consumidores consideram os governos e as empresas os maiores responsáveis pela conservação da água. No entanto, não acreditam que as lideranças se preocupem o suficiente com seu impacto na água ou na mudança climática. Isso foi mais pronunciado nos EUA, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico, onde entre 42% e 46% das pessoas afirmaram acreditar que as lideranças se importam com o assunto. -- Os consumidores acreditam que a indústria não tem um plano claro para lidar com a escassez de água, apesar da responsabilidade e importância percebidas. Essa preocupação é mais evidente na China (82%), na América Latina (78%) e na IMEA (78%), mas também é visível na Europa (66%), nos EUA (65%) e na Ásia-Pacífico (60%). "A crise hídrica afeta as comunidades, independentemente da localização, e é muitas vezes ignorada na resposta global à mudança climática. Temos um trabalho contínuo para transformar a maneira como o mundo pensa sobre a água e os resultados do Ecolab Watermark Study devem estimular as lideranças a assumirem um papel maior na proteção deste recurso precioso e finito", afirmou Christophe Beck, presidente e CEO da Ecolab. "O tempo para enfrentar este desafio está acabando e os consumidores do mundo todo dizem que as empresas devem agir agora. A boa notícia para a indústria é que cumprir esta responsabilidade pode proporcionar sustentabilidade e resultados de negócios positivos." Em resposta à percepção de falta de responsabilidade, os próprios consumidores estão adotando comportamentos de compra ecológicos. De acordo com o estudo, os consumidores estão dispostos a deixar de comprar produtos que requerem uma quantidade significativa de água para serem produzidos, bem como a pagar mais por produtos fabricados com práticas comerciais sustentáveis, principalmente na IMEA (88%), China (85%) e América Latina (81%). Apesar dos desafios conhecidos, os consumidores continuam otimistas de que a crise hídrica pode ser mitigada com medidas adequadas e imediatas. De acordo com o estudo, em média, três em cada quatro consumidores acreditam que a escassez de água pode ser abordada de forma eficaz, sendo o otimismo mais evidente na América Latina (84%), IMEA (83%) e China (78%).

"Se a indústria não se sentar à mesa para defender e desenvolver soluções climáticas e hídricas que protejam nossas comunidades, continuaremos alimentando o sentimento dos consumidores de que não estamos fazendo o suficiente", comentou Emilio Tenuta, vice-presidente sênior e diretor de Sustentabilidade da Ecolab. "Ao focar exclusivamente na água e nas percepções dos consumidores sobre a crise atual, o Ecolab Watermark Study fornece informações exclusivas sobre onde e como as partes interessadas - sejam governos, empresas, ONGs ou até mesmo as pessoas - podem trabalhar juntas para enfrentar com sucesso os desafios globais críticos." Além de oferecer conclusões mundiais e regionais, o Ecolab Watermark Study inclui dados individuais de 15 países. Os dados específicos dos EUA mostraram que 81% dos consumidores estão preocupados com o acesso à água limpa e segura e consideram que as empresas e os governos têm o mais alto nível de responsabilidade quando se trata de financiamento para a conservação da água. Além disso, 65% dos consumidores dos EUA concordam que as empresas e os fabricantes carecem de orientações e planos claros para combater a escassez de água. Por último, embora menos de metade dos consumidores dos EUA acredite que as lideranças empresariais e governamentais se preocupam com a mudança climática ou a conservação da água, 70% continuam otimistas de que a escassez de água pode ser abordada de maneira eficaz. O Ecolab Watermark Study foi realizado em parceria com a Morning Consult em 2023, entre uma amostra de adultos da população em geral. A Ecolab atualizará e lançará novas edições do Ecolab Watermark Study a cada ano. Para ver todos os detalhes do estudo, incluindo um painel interativo, acesse watermark.ecolab.com.

Sobre a Ecolab Parceira de confiança de milhões de clientes, a Ecolab (NYSE:ECL) é líder mundial em sustentabilidade, oferecendo soluções e serviços de água, higiene e prevenção de infecções que protegem as pessoas e os recursos vitais à vida. Com base em um século de inovação, a Ecolab tem vendas anuais de US$ 14 bilhões, emprega mais de 47 mil associados e opera em mais de 170 países. A empresa oferece soluções abrangentes baseadas na ciência, conhecimento baseado em dados e serviços de primeira classe para promover a segurança alimentar, manter ambientes limpos e seguros e otimizar o uso de água e energia. As soluções inovadoras da Ecolab melhoram a eficiência operacional e a sustentabilidade para clientes nos mercados de alimentos, saúde, ciências biológicas, hotelaria e industrial. www.ecolab.com Siga-nos no @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc e Facebook @Ecolab.