Comunicado do Business Wire :Address Beach Resort

O Address Beach Resort, a epítome do luxo e do relaxamento no coração de Dubai, anuncia sua exclusiva venda relâmpago que oferece aos viajantes uma oportunidade para vivenciarem a felicidade das férias. Com descontos extraordinários de até 35% nas tarifas de quartos, café da manhã gratuito e incríveis 30% de desconto em experiências gastronômicas e de spa, esta é a porta de entrada para se criar memórias inesquecíveis. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230920761300/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Exclusive Daycation at Address Beach Resort (Photo: AETOSWire)

O Address Beach Resort está localizado no movimentado coração de Jumeirah Beach Residence (JBR), perto de alguns dos melhores locais de entretenimento, restaurantes e vida noturna. Uma propriedade verdadeiramente icônica em Dubai, destaca-se como um marco da cidade e detém dois recordes mundiais do Guinness por "piscina infinita mais alta do mundo em área externa de um edifício" e pela "ponte elevada ocupável mais alta do mundo". Os quartos espaçosos e elegantemente decorados oferecem vistas deslumbrantes do Golfo Pérsico, enquanto 8 destinos gastronômicos incomparáveis irão mantê-lo ocupado durante toda a sua estadia. Ostentando a majestosa piscina infinita no 77o andar, o Spa rejuvenescedor no 75o andar e uma academia de última geração, o Address Beach Resort atende a todas as necessidades. Os hóspedes com estadias de duas noites ou mais também podem desfrutar de um delicioso chá da tarde no The Lounge, localizado no elegante lobby, ou se deleitar com o Happy Hour no Li' Brasil, um animado restaurante que combina vibrações brasileiras e libanesas. Esta promoção relâmpago imbatível mostra o que há de melhor em Dubai, então não perca. Datas de reserva:de 25 de setembro a 27 de setembroDatas de estadia:de 25 de setembro de 2023 a 31 de março de 2024Oferta:até 35% de desconto nas tarifas dos quartosBenefícios incluídos: -- Café da manhã

-- 30% de desconto em spa e jantar -- Hospede-se 2 noites ou mais e ganhe: um chá da tarde no The Lounge OU um Happy Hour no Li' Brasil *Para mais detalhes ou fazer reservas, acessehttps://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/ou ligue para +971(0)48798899 ou envie um e-mail [email protected]

Termos e Condições: os hóspedes podem aproveitar o chá da tarde ou o happy hour uma vez por estadia. O chá da tarde é servido diariamente das 15h00 às 20h00 apenas no The Lounge. O Happy Hour está disponível no Li' Brasil diariamente das 17h às 21h. Outros termos e condições podem ser aplicados. *Fonte:AETOSWire O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.