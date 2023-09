Comissão Europeia propõe renovar por 10 anos autorização do glifosato na UE

A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira (20) aos Estados-membros da UE a renovação por 10 anos da autorização do glifosato no bloco, após o relatório do regulador que estima que o nível de risco não justifica proibir este polêmico herbicida.

A proposta do Executivo europeu será examinada na sexta-feira por 27 países da UE, que deverão confirmá-la em outubro.

Esta proposta indica que o uso do glifosato deve ser acompanhado por "medidas que atenuem os riscos" nos arredores das zonas pulverizadas, com uma "atenção particular" aos efeitos indiretos sobre o meio ambiente.