Brasil e EUA lançam iniciativa em defesa do trabalho digno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu contraparte americano, Joe Biden, apresentaram, nesta quarta-feira (20), uma iniciativa global de defesa do trabalho digno, em um momento em que os Estados Unidos enfrentam uma greve importante no setor automotivo e de aproximação entre Brasil e China, grande rival de Washington. Para Lula, este é "um momento histórico" porque ajuda a melhorar a vida dos trabalhadores em um mundo digitalizado, em que a inteligência artificial fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. O presidente lembrou que o mundo tem dois bilhões de trabalhadores na informalidade, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com 240 milhões de pessoas que vivem com menos de US$ 1,9 (R$ 9,2) por dia, apesar de terem emprego.

"Todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor, está enganado. Não há democracia sem sindicato forte", acrescentou o ex-sindicalista no lançamento da Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Com a iniciativa, Brasil e Estados Unidos se propõem a proteger os direitos dos trabalhadores, promover o trabalho digno e os investimentos públicos e privados, assim como combater a discriminação nos locais de trabalho. Eles também se comprometem a levar em conta os trabalhadores na transição energética para as energias limpas e a usar a tecnologia e a transformação digital a favor do trabalho digno. Lula e Biden querem levar esta proposta a diferentes fóruns para incluir outros países. No próximo ano, o Brasil vai presidir o G20 e em 2025, o Brics, das economias emergentes. Nesse mesmo ano, Belém sediará a conferência climática da ONU, COP30. A defesa dos direitos dos trabalhadores é uma das principais bandeiras de Biden com vistas às eleições presidenciais de 2024, quando tentará a reeleição.

O presidente americano defende os trabalhadores do setor automotivo americano, que estão em greve, por considerar que os lucros devem ser distribuídos de forma "justa". Biden quer estreitar os laços com Lula, com quem teve alguns desencontros, sobretudo a respeito da guerra na Ucrânia, consciente de que o Brasil se aproxima cada vez mais da China. "Este encontro é mais que uma bilateral, é o renascer de um novo tempo na relação Estados Unidos e Brasil, uma relação de iguais, soberana", mas "de interesses comuns em benefício do povo trabalhador do seu país e do meu", afirmou Lula.

Este é o segundo encontro bilateral entre os presidentes desde a posse de Lula, em janeiro.