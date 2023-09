Bayern vence Manchester United (4-3) em casa na estreia na Champions

"Felizmente conseguimos manter a vantagem. É sempre bom marcar. Sempre há espaço para melhorias", comemorou.

Com esta vitória em casa, o Bayern inicia com o pé direito sua campanha no torneio europeu, ao derrotar aquele que é teoricamente seu principal adversário no grupo. As outras duas da chave, Copenhagen e Galatasaray, empataram nesta quarta-feira (2-2).

Desde o dia 27 de setembro de 2017 que o Bayern de Munique não sofre uma derrota na fase de grupos da Champions. Na ocasião, no Parque dos Príncipes, o o gigante bávaro perdeu por 3 a 0 para o PSG.

Desde então, são 35 partidas sem derrota, 32 vitórias - incluindo a desta quarta-feira - e três empates.

Bayern e United fizeram um 'remake' da final de 1999, mas desta vez não houve milagre para o time inglês.

Nesta quarta-feira, na Allianz Arena, os alemães abriram o placar em um chute fraco de Leroy Sané que o goleiro Andre Onana deixou passar aos 28 minutos.