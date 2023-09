Rússia e China constatam 'semelhança' nas posições a respeito dos Estados Unidos

No primeiro dia da viagem de quatro dias, Wang se reuniu em Moscou na segunda-feira com seu homólogo russo Serguei Lavrov.

Moscou e Pequim constataram a "semelhança" de suas posições diante das ações "anti-Rússia e anti-China" dos Estados Unidos no cenário internacional, afirmou a diplomacia russa após um encontro dos chanceleres dos dois países.

Durante a reunião, Wang reiterou a posição de Pequim, que pediu negociações de paz e uma solução para o conflito, uma demanda recebida com ceticismo pelos Estados Unidos e a Otan.

"As partes discutiram de maneira detalhada a atual situação na Ucrânia, apontando a inutilidade das tentativas de solucionar a crise sem levar em consideração os interesses da Rússia e, ainda mais, sem a participação da Rússia", afirmou o ministério.

Pequim e Moscou fortaleceram ainda mais as relações desde o início da intervenção militar russa na Ucrânia, que a China não condenou.

Lavrov e Wang também examinaram a situação das relações China-Rússia, "que continuam com um desenvolvimento dinâmico em uma situação instável e tensa de política externa", acrescenta a nota.

"A semelhança das posições das partes a respeito das ações dos Estados Unidos no cenário internacional, incluindo aquelas de natureza anti-russa e anti-chinesa, foi constatada", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

Wang disse a Lavrov que seu plano "leva em consideração as preocupações de segurança de todas as partes e é favorável à eliminação das causas profundas do conflito", segundo a imprensa estatal chinesa.

O chanceler chinês também destacou que os dois países "têm uma responsabilidade importante na manutenção da estabilidade estratégica global".

"Uma amizade permanente de boa vizinhança, uma cooperação estratégica abrangente e uma cooperação mutuamente benéfica entre a China e a Rússia continuarão contribuindo para o desenvolvimento e a revitalização de cada país", acrescentou.