Polícia investiga caso de estudantes nus durante partida de vôlei feminino em São Paulo

A polícia está investigando um grupo de estudantes de medicina de São Paulo que expuseram seus órgãos genitais durante uma partida de vôlei feminino de um evento universitário em abril, mas que ganhou repercussão nas últimas horas devido à denúncia de um influenciador popular.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou na segunda-feira em nota que, "assim que tomou conhecimento dos fatos, iniciou as medidas necessárias para investigar" os "atos obscenos".

O influenciador brasileiro Felipe Neto, com mais de 16 milhões de seguidores no X, antigo Twitter, pediu no domingo (17) um pronunciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, e da Universidade de Santo Amaro (Unisa), instituição que os estudantes são matriculados.