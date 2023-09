Derna é 'triste retrato' das injustiças do mundo, diz secretário-geral da ONU

Copom prepara nova redução da Selic, avalia mercado

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) prepara a segunda baixa consecutiva da Selic, sua taxa básica de juros, alinhado à flexibilização monetária reivindicada pelo governo, segundo a expectativa do mercado.

EUA entregará tanques Abrams à Ucrânia para apoiar a contraofensiva

A contraofensiva da Ucrânia diante das tropas rusas "continua fazendo progresso constante" e em breve receberá um reforço com a entrega de tanques Abrams, afirmou nesta terça-feira (19) o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, na abertura de uma reunião de aliados de Kiev em uma base militar na Alemanha.

Papa defenderá migrantes em sua viagem a Marselha

O papa Francisco visita Marselha (sudeste da França) esta semana, onde deve fazer um apelo pela compaixão para com os migrantes que arriscam sua vida no Mediterrâneo para chegar à Europa.

Azerbaijão lança operação militar em Nagorno-Karabakh

O Azerbaijão lançou uma operação militar em Nagorno-Karabakh nesta terça-feira (19), três anos depois da guerra anterior, e pediu a retirada "total e incondicional" de seu rival armênio deste enclave montanhoso no Cáucaso, há três décadas sob disputa.

Crise diplomática entre Canadá e Índia após a morte de líder sikh

Canadá e Índia protagonizam uma grave crise, com expulsões mútuas de diplomatas, após o assassinato de um líder sikh no país da América do Norte.

China considera proibir roupas que 'ferem os sentimentos' da população

Roupas que "ferem os sentimentos" da população podem ser, em breve, proibidas na China, de acordo com um projeto de lei cujo texto impreciso oferece margens para interpretações diversas.

Sobreviventes das inundações de Derna querem respostas após 'apocalipse'

Mais de uma semana depois das inundações na Líbia que deixaram milhares de mortos, os sobreviventes da cidade de Derna querem saber por que as represas que causaram a catástrofe não passaram por reparos, ou quem os ajudará a evitar as epidemias.

Musk considera impor taxa mensal a usuários da rede social X

Elon Musk, proprietário da plataforma X (antigo Twitter), considera impor um pagamento mensal aos usuários da rede social para combater os bots, contas geradoras de conteúdo incessante.

Cientistas alertam que ramos inteiros de 'árvore da vida' estão sendo extintos

Os seres humanos estão provocando a perda de ramos inteiros da "árvore da vida", de acordo com um novo estudo científico publicado na segunda-feira (18) que alerta para a ameaça de uma sexta extinção em massa.

Acompanhamento da Liga dos Campeões

