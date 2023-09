Para vencer desigualdade, falta vontade política de quem governa o mundo, diz Lula na ONU

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou seu discurso na 78ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) criticando as desigualdades do atual sistema de governança global e destacando que as oportunidades que cada criança terá são traçadas "ainda no ventre da mãe". Segundo ele, a governança mundial trata injustiças como "fenômenos naturais" da humanidade.

"O destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. Se irá fazer todas as refeições ou se terá negado o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar diariamente", disse o presidente do Brasil, durante discurso da 78ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, 19.

Como é tradição, o presidente brasileiro é o primeiro a discursar em Nova York.