Operação de trens usados por migrantes para chegar aos EUA é suspensa no México

A operadora da maior rede ferroviária do México suspendeu o funcionamento de 60 trens de carga, diante do fluxo de milhares de migrantes que usam esse transporte para chegar à fronteira com os Estados Unidos, anunciou a empresa nesta terça-feira.

Cerca de 4.300 pessoas permaneciam sobre as locomotivas ou nos pátios de operações da Ferromex em cidades como Torreón, Irapuato, San Francisco de los Romo e Chihuahua, ao que se somam acidentes fatais registrados nos últimos dias, ressaltou a empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Milhares de migrantes de diferentes nacionalidades usam há anos as redes de trens de carga do México para cruzar o país em direção à fronteira norte, onde solicitam asilo ou atravessam ilegalmente. Muitos acabam mortos ou amputados ao caírem do teto.