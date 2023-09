Nova paralisação de médicos no Reino Unido antes da grande greve

Médicos especialistas dos hospitais do Reino Unido iniciaram nesta terça-feira (19) uma nova greve para exigir melhores salários, antes de uma mobilização conjunta com os residentes - uma escalada da crise no sistema de saúde britânico.

O sindicato BMA (Associação Médica Britânica) disse em comunicado que os médicos especialistas que estão em greve nesta terça pedem um reajuste salarial para aliviar a inflação no Reino Unido, que registou uma alta de preços de 6,8%.

"É essencial que cheguemos a um acordo para acabar com a disputa atual e evitar novas greves à medida que o inverno se aproxima", afirmou o sindicato.