No início da Assembleia-Geral da ONU, Guterres defende reforma no Conselho de Segurança

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, realizou uma defesa contundente do multilateralismo, em seu discurso no início da Assembleia-Geral da entidade, em Nova York. Antes que os líderes globais iniciassem suas falas, o português defendeu nesta terça-feira, 19, que as instituições atuais possam refletir de fato como o mundo é hoje, e afirmou que é preciso renovar o Conselho de Segurança, órgão máximo de decisão da ONU.

A reforma do Conselho de Segurança é uma bandeira histórica brasileira, que o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva busca reavivar. Atualmente, China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia são os membros permanentes, com direito a veto, e outros dez países ocupam cargos rotativos, com mandatos de dois anos e sem veto. O Brasil busca cadeira permanente em uma versão reformada do conselho.

Guterres exaltou a multipolaridade, mas admitiu que ela sozinha "não pode garantir a paz". Em seu discurso, ele fez várias referência a situações de conflito, como na Ucrânia, e também dos impactos causados por eventos extremos do clima. O secretário-geral mencionou enchentes recentes na Líbia, qualificando-as como "um instantâneo do nosso mundo", em um quadro de desigualdade e injustiças, além de "incapacidade de confrontar os problemas".