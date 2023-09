Na ONU, Erdogan critica UE, cita riscos com clima e pede reforma do Conselho de Segurança

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, cobrou hoje que a União Europeia "atenda suas obrigações" com seu país, além de dizer que tem trabalhado para tentar a paz entre Rússia e Ucrânia. Ele discursou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na primeira manhã de declarações dos líderes presentes, e defendeu a independência e a integridade territorial ucraniana.

A Turquia recebe fundos do bloco para ajudar a conter o fluxo migratório que chega à UE. O país, porém, tem a ambição de conseguir se tornar um integrante do bloco europeu. Em outro momento de sua fala, Erdogan defendeu a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, após outras lideranças, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, terem tocado no assunto mais cedo.

Erdogan tratou de várias questões geopolíticas globais, e reafirmou apoio à criação de um Estado palestino. Também criticou países que usariam a presença do Estado Islâmico e de outros grupos extremistas como "pretexto para impor seus interesses", no Oriente Médio e em outras regiões.