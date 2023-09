Ministro da Defesa russo chega ao Irã para visita oficial

Segundo a agência Ria Novosti, Shoigu foi recebido nesta terça-feira pela guarda de honra na sede do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, onde era esperado pelo general Mohammed Bagheri.

A viagem "contribuirá para fortalecer os laços militares russo-iranianos e marcará um passo importante no desenvolvimento da cooperação entre os dois países", disse o ministério, citado pelas agências.

"Durante a visita, a delegação do ministério da Defesa russo manterá conversas com os líderes militares" do Irã, assegurou o ministério russo.

Em Teerã, Shoigu reuniu-se com o chefe do Estado-Maior iraniano, o general de divisão Mohammad Bagheri, informou a agência local Mehr.

"O desenvolvimento da diplomacia de defesa" e "a ampliação da cooperação bilateral", assim como "a gestão das ameaças comuns", serão alguns dos temas que serão abordados pelos dois responsáveis, segundo a agência Irna.

Os países ocidentais acusam o Irã de entregar grandes quantidades de drones, incluindo explosivos, ao Exército russo para ajudá-lo em sua ofensiva na Ucrânia, o que Teerã nega.

Moscou e Teerã são alvos de sanções internacionais que restringem o comércio. Nos últimos meses, as duas nações estreitaram seus vínculos em vários setores, incluindo a cooperação militar e energética.