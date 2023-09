Mais de 400.000 migrantes passaram por Honduras rumo aos EUA este ano

O número de migrantes de diversas nacionalidades que passaram por Honduras ao longo deste ano rumo aos Estados Unidos em busca de oportunidades melhores passou de 400.000 pessoas, informaram as autoridades migratórias hondurenhas nesta terça-feira (19).

Um quadro estatístico do Instituto Nacional de Migração (INM) detalha que, entre 1º de janeiro e 17 de setembro de 2023, 419.101 migrantes passaram por Honduras, sendo 176.103 da Venezuela, 71.480 de Cuba, 54.147 do Equador, 39.398 do Haiti e em quantidades menores procedentes de Colômbia, China, Senegal, Mauritânia, Uzbequistão e outros países.

No ano passado, passaram pelo país 188.000 migrantes e desde 2014, atravessaram 612.340 pessoas.