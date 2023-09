Lula retorna à ONU após Bolsonaro promover 'guerra cultural' e política interna em discursos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltará a discursar na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira, às 10 horas, pelo horário de Brasília, depois de uma sequência de discursos de seu antecessor, Jair Bolsonaro, que promoveu uma espécie de "guerra cultural" e foi voltada à política interna.

Em 2019, em seu primeiro discurso no fórum, Bolsonaro usou cinco vezes a palavra "socialismo", e atacou o Foro de São Paulo. Criticou o programa Mais Médicos, insinuando que os profissionais cubanos eram agentes infiltrados em território brasileiro.

"Já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras", declarou Bolsonaro à época. As falas estão registradas no acervo de discursos do Palácio do Planalto.