Kim Jong Un retorna à Coreia do Norte após viagem à Rússia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, retornou a seu país depois de concluir a "visita oficial de boa vontade" à Rússia, que abriu "um novo capítulo" nas relações entre os dois países, informou a imprensa estatal nesta terça-feira.

Kim "completou sua visita oficial à Federação da Rússia e passou pela estação ferroviária de Tumangang, a estação fronteiriça, na manhã de segunda-feira", informou a agência estatal KCNA.

Durante a viagem, o dirigente "aprofundou ainda mais a relação de camaradagem e os vínculos de amizade com o presidente russo (Vladimir) Putin e abriu um novo capítulo no desenvolvimento das relações entre a RPDC e a Rússia", afirma a agência, que utiliza a sigla do nome oficial da Coreia do Norte.