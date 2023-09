Jogadoras da seleção espanhola, que se disseram 'não convocáveis', comparecem à concentração

Todos assinaram o comunicado divulgado na sexta-feira em que 39 jogadoras, incluindo 21 das 23 campeãs mundiais, no qual consideraram que não estavam reunidas as condições para o seu regresso a 'La Roja' após o escândalo do beijo forçado do ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales, em Jenni Hermoso.

As jogadoras do Barcelona, que constituem a maior parte do elenco, viajarão diretamente para Valência nesta terça-feira, informou a mídia local.

"Nem imagino (sancionar as jogadoras), vamos encontrar soluções mais cedo, o que não podemos é continuar a cometer injustiças e a prejudicar" as jogadoras, afirmou nesta terça-feira o ministro da Cultura e dos Esportes, Miquel Iceta.

"Se as jogadoras não comparecerem, infelizmente para elas o Governo vai aplicar a lei. Eu nunca gostaria de fazer o que teria de fazer, mas lei é lei", disse o secretário de Estado do Esporte, Víctor Franco.

"O presidente do Conselho Superior do Esporte (Víctor Francos) vai trabalhar pessoalmente na procura de uma solução", acrescentou Iceta, apelando à RFEF "que corrija todas as deficiências desta convocação atípica, que mude as estruturas federativas para que "a RFEF seja um espaço de segurança, competitividade e profissionalismo a que as jogadoras têm direito".

Franco "está mantendo conversas com as jogadoras da seleção nacional e planeja se reunir com elas esta tarde", disseram fontes do CSD à AFP nesta terça-feira.

A Espanha enfrenta a Suécia na sexta-feira e a Suíça no dia 26 de setembro em duas partidas da Liga das Nações, torneio que classifica para os Jogos Olímpicos de Paris, competição que a seleção feminina espanhola nunca disputou.

"Este desafio pendente com a partida na Suécia visando estes próximos Jogos Olímpicos é muito importante e por isso o Governo apoia as campeãs e quer vê-las jogando e vencendo", disse a porta-voz do governo, Isabel Rodríguez.

As jogadoras espanholas também receberam o apoio de sua adversária, a sueca Filippa Angeldahl, que as apoiou mesmo em um eventual boicote do jogo.

"Elas têm de sentir o apoio à sua volta, que outros países as apoiam nas suas decisões. Se acham que devem boicotar para que algo aconteça, é claro que as apoiamos", disse Angeldahl, em uma coletiva de imprensa.

gr/mcd/aam