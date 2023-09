Governo da Colômbia e dissidentes das Farc darão início a diálogos de paz em outubro

O governo da Colômbia e membros do principal grupo de dissidentes das Farc vão iniciar diálogos de paz e para um cessar-fogo em 8 de outubro, anunciaram as duas partes nesta terça-feira (19), após meses de desencontros.

"Foi acordado instalar a Mesa de Diálogos de Paz no próximo 8 de outubro em Tibú", na fronteira com a Venezuela, informaram as partes em um comunicado. O presidente colombiano, Gustavo Petro, pretende dar uma segunda chance ao chamado Estado Maior Central (EMC), formado por guerrilheiros que não aderiram ao acordo de paz de 2016, de depor as armas.