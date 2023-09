G7 defende reforma do Conselho de Segurança e defende necessidade de relações com China

Os ministros de Relações Exteriores do G7 reafirmaram o compromisso com a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 19, pela ministra dos Negócios Estrangeiros do Japão, Kamikawa Yoko.

Ainda, os ministros do G7 reconheceram a necessidade de trabalhar em conjunto com a China, destacando que os países "continuam preparados para construir relações construtivas e estáveis" com a potência asiática. Ainda, reafirmaram a importância da paz no Estreito de Taiwan, reiterando o apoio pela participação da ilha autogovernada nas organizações internacionais.

No documento, os ministros também destacaram seu compromisso de apoio à Ucrânia pelo "tempo que for necessário" e criticaram a invasão pela Rússia. "Os membros do G7 condenaram a realização de 'eleições' falsas pela Rússia nos territórios ilegalmente ocupados da Ucrânia. Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporíjia e a Crimeia fazem parte da Ucrânia", indica comunicado.