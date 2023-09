Este é o momento de realizar reforma do Conselho de Segurança, diz presidente da África do Sul

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou nesta terça-feira, 19, que "este é o momento" de uma reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ele discursou na Assembleia Geral da ONU, no primeiro dia de falas dos líderes globais no evento.

Ramaphosa comentou que na recente cúpula dos Brics, realizada em Johannesburgo, houve concordância sobre a visão de que o Conselho Geral "precisa ser reformado". A África do Sul é um dos países que pleiteiam vaga permanente em uma eventual reforma da principal instância decisória da ONU.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a autoridade disse que a África do Sul tem defendido que a integridade territorial da Ucrânia "seja respeitada", em linha comas diretrizes da ONU.