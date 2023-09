Esma argentina, patrimônio da Unesco: um espaço de memória que 'dói, mas cura'

Um exercício de memória sem ódio transformou a antiga escola naval Esma, em Buenos Aires, o maior centro de tortura da última ditadura argentina, em um espaço cultural, onde a visitação pode ser dolorosa, mas também servir como uma espécie de cura para as antigas e as novas gerações.

Cercado por freixos, ciprestes e cedros, o Casino de Oficiais - um pavilhão de três andares da Esma que serviu como prisão ilegal - foi construído em 1948, no bairro aprazível de Núñez, no norte da cidade.

Acorrentadas, algemadas e encapuzadas, as vítimas chegavam primeiro ao porão do prédio. Ali também era o último local em que pisavam antes de desaparecer ou serem jogadas de aviões no rio da Prata, nos "voos da morte", como ocorreu com as religiosas francesas Leonie Duquet e Alice Domon.

O terror se concentrava no andar superior e no sótão, "Capucha" e "Capuchita", espaços trancados onde os presos, identificados por números, eram torturados para que delatassem o paradeiro de outros perseguidos políticos. Era também onde as mulheres eram estupradas.

"Voltei 32 anos depois. Pedi aos guias do museu para ficar sozinho na 'Capuchita', onde estive entre 1978 e 1980. Senti a necessidade de encostar no chão mais uma vez, de reviver aquilo, mas de outro lugar, em um espaço livre. Foi uma revanche simbólica", relembra Eduardo Giardino, outro ex-preso político de 68 anos.