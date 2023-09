Dois palestinos morrem em incursão israelense em Jenin

O Exército israelense matou dois palestinos nesta terça-feira (19), durante uma incursão em um campo de refugiados em Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, onde outras 12 pessoas também ficaram feridas, indicou o Ministério da Saúde palestino.

As tropas de Israel confirmaram que efetuaram uma operação no acampamento de Jenin e que o "atacaram" com um drone, sem dar mais detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Dois mártires e 12 pessoas ficaram feridas por um bombardeio do ocupante [Israel] que atingiu um hospital governamental em Jenin", indicou o Ministério da Saúde palestino em comunicado.