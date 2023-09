Derna é 'triste retrato' das injustiças do mundo, diz secretário-geral da ONU

A catástrofe da cidade líbia de Derna, onde milhares de pessoas morreram em inundações, é um "triste retrato" de um mundo marcado por injustiças, advertiu o secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura da 78ª Assembleia Geral da organização, em Nova York.

"Derna é um triste retrato do estado do nosso mundo, com a avalanche de desigualdade, injustiça (e) incapacidade de enfrentar os desafios que nos ameaçam", alertou Guterres, urgindo os 193 países-membros da ONU a fazerem uma reforma das instituições multilaterais para que reflitam "realidades econômicas do século XXI".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O mundo mudou, as nossas instituições, não", disse Guterres.