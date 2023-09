Cuba liberta jornalista independente detido durante cúpula do G77+China

O jornalista independente cubano Henry Constantin Ferreiro foi libertado nesta terça-feira (19), após permanecer detido desde a sexta-feira, quando iniciava a cúpula do G77+China em Havana, informou o comunicador.

De acordo com ONGs, além de Constantin, mais de uma dezena de comunicadores e dissidentes foram impedidos de sair de suas residências e tiveram o acesso à internet bloqueado.

"Já estou livre [...] ou meio livre, na verdade, porque quero permanecer em Cuba, e fazendo jornalismo", escreveu Constantin nesta terça em sua página no Facebook. O jornalista já havia ficado detido por algumas horas no início do mês.