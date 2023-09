Copom prepara nova redução da Selic, avalia mercado

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) prepara a segunda baixa consecutiva da Selic, sua taxa básica de juros, alinhado à flexibilização monetária reivindicada pelo governo, segundo a expectativa do mercado. O Copom inicia nesta terça-feira (19) uma reunião de dois dias para definir a taxa Selic, depois de tê-la reduzido em agosto em 0,50 ponto percentual, para 13,25%, na primeira diminuição em três anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A maioria dos investidores aposta em uma redução igual, chegando a 12,75%, segundo uma consulta do jornal Valor Econômico com 140 instituições financeiras e consultorias.

Até agosto, a taxa básica de juros tinha-se mantido em 13,75% durante um ano, quando o Copom suspendeu as altas iniciadas em março de 2020 a partir do mínimo histórico de 2%. Nesse nível, a Selic foi a taxa básica de juros mais alta do mundo em valores reais (7,54%), ou seja, descontando a inflação projetada para os 12 meses seguintes, segundo o site especializado MoneYou. Desde que assumiu o terceiro mandato, em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem insistido na redução dos juros para baratear o crédito para estimular o consumo e os investimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou no domingo, em declarações ao canal Band, que "existe espaço" para novos cortes na Selic, "sempre com a cautela devida porque ninguém quer brincar com a inflação". Três quartos das companhias consultadas pelo Valor esperam que seja mantido o ritmo de corte de 0,50 ponto percentual por reunião do Copom até o fim do ano. "É mais provável que aconteça uma aceleração do ritmo de corte apenas no início do ano que vem", avaliou Savio Barbosa, da Kinitro Capital, em declarações à emissora Jovem Pan.

O analista citou que, então, poderia se concretizar uma desaceleração da economia brasileira. Além disso, o Copom vai perder dois diretores considerados conservadores na política monetária. "A gente pode ver um comitê um pouco mais inclinado a testar níveis mais baixos de juros", afirmou.

Em agosto, ao anunciar a primeira redução da Selic em três anos, o Copom avaliou que a melhora do quadro inflacionário gerou a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária. A inflação em 12 meses moderou-se em junho no país, mas subiu em julho e agosto, situando-se em 4,61% ao ano.