Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

A The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções de fibra e tecnologia duráveis, sustentáveis e inovadoras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje a publicação de sua segunda atualização anual da Planet Agenda e de seu Global Sustainability Scorecard (em português, Scorecard Global de Sustentabilidade) resumido para o ano fiscal de 2022. Esses documentos relatam o progresso da empresa em direção ao cumprimento de suas metas de sustentabilidade para 2030 anunciadas na publicação do ano passado. Baixe-os hoje em lycra.com/update.

"Vemos a Planet Agenda como um empreendimento compartilhado com nossos clientes e parceiros, unidos na crença de que, para ter um negócio saudável, precisamos de um planeta saudável", disse Jean Hegedus, diretora de desenvolvimento de negócios sustentáveis da The LYCRA Company. "Nossa tradição de trabalhar em conjunto com nossos clientes e outros terceiros, juntamente com a necessidade urgente de colaboração em toda a cadeia de valor para atender às metas do setor, inspirou o tema da Atualização da Planet Agenda 2022: Juntos, vamos mais longe."

Os destaques da Atualização da Planet Agenda 2022 incluem notícias sobre produtos inovadores para moda sustentável que oferecem benefícios de durabilidade, insumos reciclados e renováveis; uma redução notável nas emissões de gases de efeito estufa, impulsionada em parte pela unidade da empresa em Maydown, Irlanda do Norte, que converteu sua eletricidade comprada em fontes renováveis por meio de Certificados de Atribuição de Energia (EACs); e três unidades de fabricação que alcançaram o desempenho de quartil superior verificado por terceiros no Módulo Ambiental de Instalações Higg (FEM), com duas alcançando o mesmo nível no Módulo Social e Trabalhista de Instalações Higg (FSLM).

"A Planet Agenda guia nossa evolução enquanto buscamos contribuir para a sustentabilidade dos setores de vestuário e cuidados pessoais, entregando produtos que agregam valor e preservam recursos em todos os níveis da cadeia de valor", disse Steve Stewart, diretor de marca e inovação da The LYCRA Company. "Estamos orgulhosos dos avanços que fizemos na busca de nossas metas para 2030. Ao mesmo tempo, reconhecemos que os desafios diante de nosso setor são grandes e só podemos enfrentá-los trabalhando juntos com nossos clientes, fornecedores e parceiros de terceiros."

Planet Agenda (Agenda do Planeta, em português) é o nome da estrutura de sustentabilidade da The LYCRA Company que abrange todos os aspectos de seus negócios e é construída sobre três pilares: sustentabilidade do produto, excelência na fabricação e responsabilidade corporativa. As metas de sustentabilidade descritas nesses documentos são organizadas em torno desses pilares e estão alinhadas com cinco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Essa atualização acompanha o desempenho de 2022 em relação às metas de 2030.

