Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree, líder global em plataformas digitais e serviços para tecnologias de IA, 5G e nativas da nuvem, recebeu o selo Diamond pela Conformidade de APIs Abertas do TM Forum (TM Forum Open API Conformance). A certificação demonstra que a empresa está em conformidade com um total de 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, avançando do selo Platinum para o Diamond . Essa conquista histórica coloca a Tecnotree agora no topo em termos do número total de APIs certificadas entre todos os membros.

O TM Forum é uma aliança global de empresas de telecomunicações e tecnologia que lideram o setor na definição dos blocos de construção para novos modelos operacionais, parcerias impactantes e plataformas de software avançadas. Sua comunidade de Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) e empresas fornecedoras oferece uma plataforma para os inovadores do setor compartilharem inovações revolucionárias, desenvolvimentos de mercado, lançamentos de produtos e jornadas de transformação de negócios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A certificação Open API Conformance reconhece a implementação bem-sucedida de APIs abertas em produtos comerciais e implantações no mundo real e demonstra o compromisso com a arquitetura digital aberta e os padrões do setor.