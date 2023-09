Comunicado do Business Wire :RevBits

A RevBits, a empresa de soluções de segurança cibernética com sede em Long Island, Nova York, concluiu a revisão do ataque cibernético do condado de Suffolk, Nova York, que aconteceu em 2022 e desativou grande parte dos sistemas governamentais durante meses, afetando as operações municipais e a interação de cidadãos com o governo do seu distrito. O relatório técnico (white paper) da RevBits, Suffolk Hack Part of a Chinese Plot? (O ataque de Suffolk faz parte de uma conspiração chinesa?), foi recentemente publicado em um artigo de acompanhamento na edição de setembro da The Long Island Press.

Há um ano, em 8 de setembro de 2022, um e-mail anônimo apareceu no sistema de computador do governo do condado de Suffolk anunciando um ataque cibernético devastador: ladrões não identificados conseguiram colocar as mãos em quatro terabytes de dados - cerca de 300 milhões de páginas de informações governamentais detalhadas, incluindo informações pessoais altamente confidenciais relativas a 26.000 funcionários atuais e antigos, assim como dados bancários e informações pessoais pertinentes a mais de 400.000 pessoas que receberam multas de trânsito e de estacionamento nos últimos anos.