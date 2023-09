Comunicado do Business Wire :Parse Biosciences

Antes, foi vice-presidente de vendas globais e operações comerciais em biologia sintética na Telesis Bio, bem como diretora sênior de desenvolvimento de negócios e análise espacial de proteínas em mercados estratégicos; e em oncologia na Definiens, onde foi parceira estratégica em sua integração na AstraZeneca. Ela estudou bioquímica na Universidade do Tennessee, Knoxville, sendo graduada em gestão de biotecnologia pelo Menlo College.

Gerardi observou, "A Evercode permite que abordagens de sequenciamento de células únicas de próxima geração sejam aplicadas a milhões de células de centenas de amostras em um único estudo, ao oferecer o escopo e a escala necessários para superar limitações do sequenciamento tradicional de células únicas. A Parse está pronta para marcar o início da próxima explosão em NGS, e estou honrada e empolgada por fazer parte da talentosa equipe que impulsiona estes avanços."

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse arrecadou mais de US$ 50 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 1.000 clientes ao redor do mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture e uma solução de análise de dados.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.